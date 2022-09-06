Сейчас злоумышленницу проверяют на причастность к другим эпизодам.

В Собинском районе 19-летняя девушка украла из подъезда детскую коляску. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Сообщение о пропаже поступило весной. Сумма причиненного ущерба превысила 8 500 рублей. Полиция завела дело по статье о краже. Спустя время оперативники выяснили, что к преступлению может быть причастна юная особа.Предполагается, что она похитила имущество с целью перепродажи.Сейчас злоумышленницу проверяют на причастность к другим эпизодам.