Установлено, что 11 июля он отдыхал в ночном клубе «Мед» в г. Вязники и поссорился с одним из...
Установлено, что 11 июля он отдыхал в ночном клубе «Мед» в г. Вязники и поссорился с одним из посетителей клуба. Осужденный пояснил, что тот вел себя агрессивно и мешал окружающим.
Тогда обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к потерпевшему с ножом. Угрожал его убить и сделал две попытки ударить потерпевшего ножом в живот, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
За это виновному грозит наказание на срок до двух лет
Уголовное дело направлено в мировой суд г. Вязники и Вязниковского района.
Фото https://www.pxfuel.com/
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