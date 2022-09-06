Установлено, что 11 июля он отдыхал в ночном клубе «Мед» в г. Вязники и поссорился с одним из...

Установлено, что 11 июля он отдыхал в ночном клубе «Мед» в г. Вязники и поссорился с одним из посетителей клуба. Осужденный пояснил, что тот вел себя агрессивно и мешал окружающим.Тогда обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к потерпевшему с ножом. Угрожал его убить и сделал две попытки ударить потерпевшего ножом в живот, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.За это виновному грозит наказание на срок до двух летУголовное дело направлено в мировой суд г. Вязники и Вязниковского района.Фото https://www.pxfuel.com/