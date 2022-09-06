Следующие 7,5 лет женщина проведёт в колонии общего режима.
Жительницу Юрьев-Польского района приговорили к 7,5 годам тюрьмы за убийство ревнивого сожителя. Женщина зарезала возлюбленного в день его рождения.
Вечером 20 марта в селе Косинское она, будучи пьяной, в ходе конфликта с благоверным, который в день своего рождения приревновал её, оскорбил и ударил по лицу, взяла на кухне нож и всадила клинок в грудь любовника.
На суде обвиняемая утверждала, что не имела умысла убивать мужчину. Дескать своим поведением он сам спровоцировал удар. Учтя смягчающие обстоятельства, суд посчитал вину доказанной. Следующие 7,5 лет женщина проведёт в колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.