Следующие 7,5 лет женщина проведёт в колонии общего режима.

Жительницу Юрьев-Польского района приговорили к 7,5 годам тюрьмы за убийство ревнивого сожителя. Женщина зарезала возлюбленного в день его рождения.Вечером 20 марта в селе Косинское она, будучи пьяной, в ходе конфликта с благоверным, который в день своего рождения приревновал её, оскорбил и ударил по лицу, взяла на кухне нож и всадила клинок в грудь любовника.На суде обвиняемая утверждала, что не имела умысла убивать мужчину. Дескать своим поведением он сам спровоцировал удар. Учтя смягчающие обстоятельства, суд посчитал вину доказанной. Следующие 7,5 лет женщина проведёт в колонии общего режима.Приговор в законную силу пока не вступил.