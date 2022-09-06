Белый дом утвердил постановление о выделении средств на развитие туризма.

Во Владимирской области откроют тропу Ильи Муромца, пляж «Камбары» и проведут фестиваль сапбординга. Белый дом постановление о распределении средств на развитие туризма.Компания «Поворот» за 9,3 млн рублей создаст «Вейк Парк Добрый» на Малыгинском карьере. Фермер за 2,5 млн рублей обустроит пляж «Дубровский» в Киржачском районе. В Загородном парке появится пляж стоимостью 7 млн рублей. «Экоград» возведёт в Камешковском районе пляж «Камбары». Стоимость проекта - 9,4 млн рублей.На былинный путь из Мурома в Гороховец потратят 2,6 млн рублей. в Суздале обойдётся в 660 тысяч рублей. На парк зимних видов спорта в городе-музее потратят ещё 3 млн рублей. В туркомплексе «Заячья гора» появится новый вид экстремального спорта - скоростной спуск на ролике по натянутому канату.