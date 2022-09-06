Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- К выборам готовы
Подготовка к выборам губернатора 33...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- К выборам готовы
Подготовка к выборам губернатора 33 региона на финишной прямой. В облизбиркоме рассказали о последних приготовлениях.
- Вагончик тронулся
С комфортом! Какие вагоны теперь курсируют по направлению Владимир-Тумская? И какие изменения ждут "лицо города" - железнодорожный вокзал?
- Гитарный класс
И мастер-классы мирового уровня. С владимирскими студентами встретились легенды мировой музыки Роман Мирошниченко и Марко Мендоса.