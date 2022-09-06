Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - К выборам готовы Подготовка к выборам губернатора 33...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- К выборам готовыПодготовка к выборам губернатора 33 региона на финишной прямой. В облизбиркоме рассказали о последних приготовлениях.- Вагончик тронулсяС комфортом! Какие вагоны теперь курсируют по направлению Владимир-Тумская? И какие изменения ждут "лицо города" - железнодорожный вокзал?- Гитарный классИ мастер-классы мирового уровня. С владимирскими студентами встретились легенды мировой музыки Роман Мирошниченко и Марко Мендоса.