Смотрите в вечернем выпуске «Вести-Владимир»: - Прямая линия А. Авдеева На связи - глава...

Смотрите в вечернем выпуске «Вести-Владимир»:- Прямая линия А. АвдееваНа связи - глава Владимирской области. Итоги Прямой линии Александра Авдеева в эфире ГТРК "Владимир"- Финишная прямаяК досрочным выборам губернатора готовы. В облизбиркоме рассказали о финишной прямой избирательной кампании- Вагончик тронулсяС комфортом! Какие вагоны теперь курсируют по направлению Владимир-Тумская? И какие изменения ждут "лицо города" - железнодорожный вокзал?