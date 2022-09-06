Смотрите в вечернем выпуске «Вести-Владимир»:
- Прямая линия А. Авдеева
На связи - глава...
Смотрите в вечернем выпуске «Вести-Владимир»:
- Прямая линия А. Авдеева
На связи - глава Владимирской области. Итоги Прямой линии Александра Авдеева в эфире ГТРК "Владимир"
- Финишная прямая
К досрочным выборам губернатора готовы. В облизбиркоме рассказали о финишной прямой избирательной кампании
- Вагончик тронулся
С комфортом! Какие вагоны теперь курсируют по направлению Владимир-Тумская? И какие изменения ждут "лицо города" - железнодорожный вокзал?