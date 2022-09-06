Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра: - Иммунный ответ В регион идёт очередная...

Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:- Иммунный ответВ регион идёт очередная пандемийная волна - почти 400 заболевших в сутки. Время задуматься о вакцинации.- Диктант ПобедыОт известных советских фильмов до дат и событий. Тысячи владимирцев стали участниками всероссийского "Диктанта Победы".- Гитарный классМастер-классы мирового уровня. С владимирскими студентами встретились мировые легенды музыки Роман Мирошниченко и Марко Мендоса.