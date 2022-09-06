Общий объем выпуска за первый квартал 2022 года достиг 26,8 тысяч тонн.

Владимирская область занимает второе место в стране по производству шоколада и какаосодержащих продуктов. Об этом рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.Общий объем выпуска за первый квартал 2022 года в 33-ем регионе достиг 26,8 тысяч тонн, что составляет 12% от всероссийского объёма производства.«На первом месте расположилась Московская область. На третьем - столица», - подчеркнул госслужащий.