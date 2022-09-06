Владимирская область заняла второе место в РФ по производству шоколада и какаосодержащих продуктов. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома. За первый квартал 2022 года в регионе

Владимирская область заняла второе место в РФ по производству шоколада и какаосодержащих продуктов. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома. За первый квартал 2022 года в регионе выпустили 26,8 тонн шоколада. Это 12% от общего объема в стране. Первое место в рейтинге заняла Московская область, там произвели 45,57 тысяч тонн. На третьем – сама столица