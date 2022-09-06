Правительство РФ выделило Владимирской области 37 школьных автобусов и 14 машин скорой помощи отечественного производства. Транспорт должен поступить в регион до конца этого года.

Правительство РФ выделило Владимирской области 37 школьных автобусов и 14 машин скорой помощи отечественного производства. Транспорт должен поступить в регион до конца этого года. Председатель правительства Михаил Мишустин распределил «кареты» между регионами России. Владимирская область получит 13 машин класса В и 1 реанимобиль. Кроме того, в регион поступят 6 автобусов на 13-20 человек, 22 автобуса