Во Владимирской области обсудили ситуацию с распространением коронавируса на оперативном совещании в Белом доме, прошедшем 5 сентября. По данным департамента здравоохранения, для

Во Владимирской области обсудили ситуацию с распространением коронавируса на оперативном совещании в Белом доме, прошедшем 5 сентября. По данным департамента здравоохранения, для пациентов с ковидом в регионе развернуто 236 коек, 99 из них свободны. 15 человек находятся в реанимации. На аппаратах ИВЛ пациентов нет. Почти 70 процентов госпитализированных – люди пожилого возраста. Предпосылок для ужесточения