Заместителем прокурора Владимирской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя...

Заместителем прокурора Владимирской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Ковровского района.Он обвиняется в убийстве двух лиц, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление. А также в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и кражах, совершенные с причинением значительного ущерба, а также с банковского счета, сообщает старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Татьяна ЛогиноваУстановлено, что обвиняемого привлекали к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, и тогда он решил скрыться за пределами Владимирской области. Для чего в ноябре 2021 года, находясь в квартире своей знакомой, обратился к ней с просьбой о крупной сумме денег. Она отказала, и находящийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник убил ее ножом.Он понимал, что скоро придет совершеннолетняя дочь убитой, которая в курсе его визита и сразу заявит об этом в полицию. Дождался девушку т тоже убил ее ножом. А затем скрылся - с похищенным имуществом и банковской картой. Деньги он с карты впоследствии снял.Обвиняемый вину в полном объёме, уточнили в облпрокуратуре. Теперь его дело направлено во Владимирский областной суд.Фото https://www.pxfuel.com/