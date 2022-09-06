Он будет лишён водительских прав, а также выплатит компенсацию родственникам погибшего - 500 тысяч рублей.
Во Владимире 22-летний водитель, по вине которого погиб пешеход, сядет за решётку. Авария произошла в начале мая на проспекте Ленина.
В районе магазина «1 000 мелочей» юный автомобилист сбил 34-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавший скончался.
Как сообщает Ленинский районный суд, фигурант признал свою вину. Кроме 1,5 лет тюрьмы, он будет лишён водительских прав, а также выплатит компенсацию родственникам погибшего - 500 тысяч рублей.