Он будет лишён водительских прав, а также выплатит компенсацию родственникам погибшего - 500 тысяч рублей.

Во Владимире 22-летний водитель, по вине которого погиб пешеход, сядет за решётку. Авария произошла в начале мая на проспекте Ленина.В районе магазина «1 000 мелочей» юный автомобилист сбил 34-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавший скончался.Как сообщает Ленинский районный суд, фигурант признал свою вину. Кроме 1,5 лет тюрьмы, он будет лишён водительских прав, а также выплатит компенсацию родственникам погибшего - 500 тысяч рублей.