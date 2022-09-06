Соглашение о создании ВУЗа подпишут 7 сентября.

Александр Авдеев и ректор Приволжского исследовательского медуниверситета 7 сентября подпишут соглашение об открытии во Владимирской области филиала ВУЗа. Об этом рассказали в пресс-службе врио губернатора.Во Владимире ПИМУ планирует создать 100 бюджетных мест по специальности «Лечебное дело». Курс обучения - шесть лет. Предусматривается ординатура и допобразование для практикующих врачей.Добавим, что дефицит кадров во владимирской медицине достигает почти 900 докторов, а также 1500 медиков среднего звена.