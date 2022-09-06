Владимирцы в четвертый раз написали Диктант Победы. В регионе он прошел на ста тринадцати...

Владимирцы в четвертый раз написали "Диктант Победы". В регионе он прошел на ста тринадцати площадках. Международную патриотическую акцию ежегодно организуют "Единая Россия" и Российское историческое общество. Во Владимире участников диктанта приветствовали председатель общества Сергей Нарышкин и глава региона Александр Авдеев."Двадцать дней без войны". Советская драма с фронтовиком Никулиным - о всепоглощающем горе, о жизни, которая даже в мирном тылу насквозь пропитана тревогой и болью. Фильм старше большинства участников "Диктанта Победы". Не вспомнить, так узнать сюжет киноленты - одно из заданий экзамена.Илья Каманин, студент владимирского филиала РАНХиГС:- Конечно, я не готовился. В первую очередь, интересно проверить свои знания. То есть даже, если я в каких-то моментах что-то неправильно отвечу или напишу, я смогу посмотреть это и узнать еще лучше.Руководитель общественного совета партийного проекта, Сергей Нарышкин подчеркивает: «Диктант Победы» проводится в годовщину окончания Второй Мировой войны. В напоминание потомкам и в назидание тем, кто «хочет повторить».Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ:- Участие в "Диктанте Победы" приобретает черты подлинно гражданской акции, становится актом деятельного несогласия с крайне опасными проявлениями исторического беспамятства.Уроки истории, литературы, живописи, ключевые даты и имена героев крупнейшей трагедии человечества. Вспомнить все постарались шесть тысяч владимирцев. Студенты, члены "Единой России", активисты "Молодой Гвардии".Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- В этом году ценность этой акции мы чувствуем вдвойне, втройне, многократно острее, потому что те события, которые происходят сегодня в Украине, на Донбассе, заставляют нас снова и снова перечитывать те страницы истории, которые написаны в те далекие годы.Павел Кутузов, руководитель «Молодой гвардии Единой России» во Владимирской области:- Очень важно в это непростое время знать историю своей страны и чтить память тех людей, которые защищали ее во времена Великой Отечественной войны.Итоги диктанта будут известны в октябре. Победители получат билеты на Парад Победы на Красной площади. И другие ценные подарки.Дарья Давыдова. «Вести-Владимир»