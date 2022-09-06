Ленинский районный суд приговорил местного жителя к 1,5 годам в колонии-поселении за совершение в мае ДТП со смертельным исходом с 34-летним погибшим. Суд установил, что ночью 2 мая у дома 62А по

Ленинский районный суд приговорил местного жителя к 1,5 годам в колонии-поселении за совершение в мае ДТП со смертельным исходом с 34-летним погибшим. Суд установил, что ночью 2 мая у дома 62А по проспекту Ленина водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 34-летнего мужчину. От полученных травм он скончался. На заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся