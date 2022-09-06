Ленинский районный суд приговорил местного жителя к 1,5 годам в колонии-поселении за совершение в мае ДТП со смертельным исходом с 34-летним погибшим. Суд установил, что ночью 2 мая у дома 62А по
<a href="https://33live.ru/novosti/06-09-2022-vo-vladimire-vinovnika-smertelnogo-dtp-otpravili-v-koloniyu-na-15-goda.html" target="_blank">Во Владимире виновника смертельного ДТП отправили в колонию на 1,5 года</a> - Ленинский районный суд приговорил местного жителя к 1,5 годам в колонии-поселении за совершение в мае ДТП со смертельным исходом с 34-летним погибшим. Суд установил, что ночью 2 мая у дома 62А по
[url=https://33live.ru/novosti/06-09-2022-vo-vladimire-vinovnika-smertelnogo-dtp-otpravili-v-koloniyu-na-15-goda.html]Во Владимире виновника смертельного ДТП отправили в колонию на 1,5 года[/url] - Ленинский районный суд приговорил местного жителя к 1,5 годам в колонии-поселении за совершение в мае ДТП со смертельным исходом с 34-летним погибшим. Суд установил, что ночью 2 мая у дома 62А по