Заместителем Гусь-Хрустального межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в...

Заместителем Гусь-Хрустального межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении должностного лица администрации п.Золотково по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).Прокурорской проверкой установлено, что ещё в 2015 году заключением межведомственной комиссии принято решение о признании дома № 1 по ул. 40 лет Октября в п. Золотково непригодным для проживания. Лишь спустя более 6 лет и только после вмешательства прокуратуры администрацией п. Золотково здание признано в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В результате непринятия своевременных мер по организации обследования указанного дома, он не включен в реализуемую на территории региона адресную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области». И также в ранее действовавшие и реализованные областные программы переселения.Бездействие администрации повлекло существенное нарушение законных интересов жильцов, которые были лишены права на получение выкупной цены либо предоставление благоустроенного жилого помещения.Вину в совершенном преступлении мужчина признал.Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Гусь-Хрустальный городской суд.Фото https://www.pxfuel.com/