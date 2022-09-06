Александр Авдеев внёс в Законодательное Собрание проект изменений в бюджет.

Александр Авдеев внёс в Законодательное Собрание Владимирской области проект изменений в бюджет. Доходы казны увеличатся на 2,5 млрд рублей.Рост обусловлен подъёмом уровня налоговых платежей и неналоговых поступлений - 800 млн и 1,7 млрд рублей соответственно.Врио губернатора предложил выделить 476,6 млн рублей на индексацию на 6,1% зарплат бюджетников, которая произойдёт с 1 октября. Дополнительные ассигнования направят на развитие медицины, образования, культуры, спорта, сферы социальной политики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, а также на комплексное развитие сёл.Изменения в главный финансовый документ региона рассмотрят на ближайшем заседании областного парламента.