Движение запущено в штатном режиме.

Во Владимирской области на трассе М-7 «Волга» завершен ремонт моста через реку Арга. Движение запущено в штатном режиме.Работы стартовали весной. Специалисты демонтировали старый асфальт, положили выравнивающий слой из бетона, нанесли гидроизоляцию, восстановили систему водоотвода. На соединениях с дорогой заасфальтированы деформационные швы. Верхний слой покрытия на проезжей части выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.В порядок также привели балки пролётных строений, укреплены конусы, заменены изношенные элементы крайних опор. Обустроены пешеходные зоны и лестничные сходы.Напомним, что длина объекта составляет 23, а ширина - 24,4 метра. До начала ремонта износ достигал 65%. При этом интенсивность движения превышала 20 тысяч машин в сутки, почти 50% которых - фуры или грузовики.