Специалисты ветеринарной лаборатории оценивали качество образцов по физико-химическим показателям. Затем организаторы провели мониторинг реестров и ознакомились с данными об объёмах произведенного, отгруженного и реализованного продукта.

Во Владимирской области назвали лучших производителей сырого молока. Об итогах конкурса рассказали в пресс-службе Белого дома.Специалисты ветеринарной лаборатории оценивали качество образцов по физико-химическим показателям. Затем организаторы провели мониторинг реестров и ознакомились с данными об объёмах произведенного, отгруженного и реализованного продукта.По итогам первых испытаний победителями признаны:– «За высокие показатели безопасности качества молока коровьего сырого» – ЗАО «Им. Ленина»;– «За высокие показатели массовой доли белка» – ООО «Бабаево»;– «За стабильное производство молока высокого качества» – АО «Шихобалово» и «ПЗ 17 МЮД».По итогам мониторинга качества места распределены так:Добавим, что ежегодно в регионе производится более 400 тысяч тонн молока.