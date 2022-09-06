Специалисты ветеринарной лаборатории оценивали качество образцов по физико-химическим показателям. Затем организаторы провели мониторинг реестров и ознакомились с данными об объёмах произведенного, отгруженного и реализованного продукта.
Во Владимирской области назвали лучших производителей сырого молока. Об итогах конкурса рассказали в пресс-службе Белого дома.
Специалисты ветеринарной лаборатории оценивали качество образцов по физико-химическим показателям. Затем организаторы провели мониторинг реестров и ознакомились с данными об объёмах произведенного, отгруженного и реализованного продукта.
По итогам первых испытаний победителями признаны:
– «За высокие показатели безопасности качества молока коровьего сырого» – ЗАО «Им. Ленина»;
– «За высокие показатели массовой доли белка» – ООО «Бабаево»;
– «За стабильное производство молока высокого качества» – АО «Шихобалово» и «ПЗ 17 МЮД».
По итогам мониторинга качества места распределены так:
Добавим, что ежегодно в регионе производится более 400 тысяч тонн молока.