Одному шел 34-ый год, второму был 41.

Двое жителей Мурома погибли во время спецоперации на Украине. Одному шел 34-ый год, второму исполнился 41.Первый родился в 1989 году в деревне Илькино. В Меленках он окончил школу №10, потом сельскохозяйственный колледж в Суздале и муромский филиал ВлГУ. Военный служил в 28-й Муромской гвардейской понтонно-мостовой бригаде. Сержант погиб под Херсоном в конце августа. Похороны состоятся 7 сентября в Илькино.Второй боец родился в Муроме в 1980 году, где окончил индустриальный колледж. В августе отправился на Украину добровольцем. Погиб в последний день августа. Тело младшего сержанта предадут земле в селе Лазарево.