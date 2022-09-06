Столько житель одной из деревень задолжал в пользу его уже достигших совершеннолетия...

Столько житель одной из деревень задолжал в пользу его уже достигших совершеннолетия дочерей.Исполнительное производство в отношении 43-летнего мужчины было возбуждено в отделении судебных приставов Гороховецкого района, но должник мер по оплате не предпринимал, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Судебный пристав установил, что должник является владельцем мотоцикла. К должнику был применен запрет запрет на регистрационные действия в отношении этого транспортного средства. А также временное ограничение должника на выезд из страны. Плюс взыскания на денежные средства, находящиеся в банке.Это сработало - более 260 тысяч рублей перечислены в пользу дочерей должника.Фото https://www.pxfuel.com/