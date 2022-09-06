Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, переходов огня на частные дома и хозпостройки.

Во Владимирской области сохраняется максимальный класс пожарной опасности. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Владимира со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Метеорологи уточняют, что 7 сентября в регионе установится 5 класс пожарной опасности. Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, переходов пламени на частные дома и хозпостройки. Владимирцев просят быть предельно осторожными с огнём, не разводить костры в лесу и на торфяниках.При возникновении пожара следует звонить по номерам: «01», «101», 8 (4922) 45-90-02, 45-90-06, 8(4922) 53-11-48; 05 или 112.