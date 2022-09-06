Трейл-забег в стиле рок-н-ролл. Необычные состязания, на которых встретились спорт, история и...

Трейл-забег в стиле рок-н-ролл. Необычные состязания, на которых "встретились" спорт, история и культура, прошли в Судогодском районе.В Муромцеве собрались любители трейлраннинга - бега по пересеченной местности. Участники продемонстрировали скорость и выносливость на дистанциях от полутора до 90 километров. Лесные массивы, болота, броды, скалы... Маршрут пролегал в окрестностях усадьбы Храповицкого, Дюкинских карьеров и Судогодского фонтана. В забеге приняли участие около 200 человек из разных областей. Самому старшему бегуну - 69 лет, младшему - всего 7. Ни один из участников не сошел с дистанции. Все участники получили кубки и медали. Подарком стал живой концерт группы "Рекорд Оркестр" и экскурсия по Архитектурно-парковому комплексу знаменитой усадьбы.