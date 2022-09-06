С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 158778 владимирцев.

Во Владимирской области на 6 сентября выявлено 386 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 120 человек. Ещё 49 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 34 - в Ковровском, 19 - в Петушинском, 18 - в Кольчугинском, 7 - в Александровском, 23 - в Юрьев-Польском, 55 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Судогодском, 1 - в Собинском, 5 - в Киржачском, 7 - в Камешковском, 3 - в Гороховецком, 11 - в Меленковском, 9 - в Вязниковском, 14 - в Суздальском и 5 - в Селивановском районах, а также 4 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 158778 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 43019 заболевших во Владимире, 18577 - в Ковровском районе и 17437 - в округе Муром.