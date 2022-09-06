Во Владимирской области выявили 386 случаев заражения коронавирусом за сутки на 6 сентября. Днем ранее было 371. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В больницы

Во Владимирской области выявили 386 случаев заражения коронавирусом за сутки на 6 сентября. Днем ранее было 371. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В больницы госпитализировали 23 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 11 людей. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 158 778. В лидерах по заражениям