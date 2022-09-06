Оплачивать счета за коммунальные услуги можно на выгодных условиях. Компания Энергосбыт Волга...

Оплачивать счета за коммунальные услуги можно на выгодных условиях.Компания "Энергосбыт Волга" подвела первые итоги акции с кешбэком по карте "Мир". Как стать ее участником, расскажет Александр Сыпченко.О том, что оплачивать счета за электроэнергию и услуги ЖКХ нужно до 10 числа каждого месяца, знают практически все. Теперь это можно сделать с выгодой. За два месяца акции компании «Энергосбыт Волга» и платёжной системы «Мир» кешбэк при оплате квитанций уже получили более 20 тысяч клиентов.Екатерина Краснова, клиент компании "Энергосбыт Волга":- Я оплачиваю счета через мобильное приложение "Энергосбыт Волга", карта "Мир" у меня уже давно, я просто подключила в личном кабинете кешбэк и получаю деньги на карту. Это очень удобно, деньги приходят в течение недели.Стать участником акции просто. Достаточно зарегистрировать банковскую карту "Мир" в программе лояльности и активировать акцию на её странице на сайте privetmir.ru или в личном кабинете клиента «Энергосбыт Волга». (на странице оплаты квитанции кликнуть кнопку «Продолжить» в разделе «МИР. Регистрация в акции» и внести необходимые данные. Заказать карту "Мир" можно в любом банке-участнике программы лояльности, их полный перечень есть на сайте www.privetmir.ru.Дарья Ермолина, руководитель группы корпоративных коммуникаций компании "Энергосбыт Волга":- Акция длится уже 2 месяца, в ней уже приняли участие более 20 тысяч клиентов "Энергосбыт Волга". Общая сумма возращенных средств более 100 тысяч рублей, акция продлится до 31 декабря 2022 года, мы приглашаем всех принять в ней участие! Подробная информация и правила акции размещены на сайте www.esbvolga.ru.Легко, быстро, а теперь и с выгодой оплатить счёт клиенты могут через онлайн-сервисы: мобильное приложение "Мой Энергосбыт Волга" или личный кабинет клиента на сайте компании.Александр Сыпченко, Егор Герасимов "Вести-Владимир"