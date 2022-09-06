На финишной прямой. С 9 сентября во Владимирской области стартует трехдневное голосование. Жители региона будут выбирать губернатора из 5 зарегистрированных кандидатов. Кроме того, в

На финишной прямой. С 9 сентября во Владимирской области стартует трехдневное голосование. Жители региона будут выбирать губернатора из 5 зарегистрированных кандидатов. Кроме того, в муниципалитетах пройдёт ещё 35 выборных кампаний в органы местного самоуправления. Всего в регионе 982 избирательных участка. В списки избирателей на 1 июля этого года включён 1 миллион 90 тысяч 19 человек.