Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить долю национальных валют при расчетах между странами БРИКС. Глобальная торговля нуждается в дедолларизации, заявил политик.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить долю национальных валют при расчетах между странами БРИКС. Глобальная торговля нуждается в дедолларизации, заявил политик.Уход от доллара в расчетах между странами будет способствовать демократизации глобальной торговли, повышению ее устойчивости и увеличению доли развивающихся стран. Об этом Володин заявил в своем выступлении в ходе VIII Парламентского форума БРИКС."Нашим странам правильно выступать с единых позиций по многим вопросам международной повестки дня", – обратился спикер к участникам форума.Главной темой мероприятия стала роль законодательных органов в развитии партнерства между странами БРИКС. Парламентская дипломатия должны содействовать построению стабильного миропорядка, основанного на принципах равноправия и признания права каждой страны на самостоятельное развитие, убежден Володин.По его словам, в мире растет запрос на формирование более справедливой архитектуры международных отношений. В ее основе должна быть независимая политика государств в интересах своих граждан, считает Володин.Спикер Госдумы призвал парламентариев стран БРИКС совместно искать подходы к решению проблем стратегической стабильности. Членам объединения необходимо работать сообща для противодействия угрозам, добавил политик."Важно подчеркнуть: БРИКС — это экономика будущего. Уже сегодня наше объединение играет значимую роль на мировой арене", – сказал он.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку.