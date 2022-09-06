В семье Владимира Кузьмина прибавление – приемный сын Никита и его супруга Ирина ждут второго ребенка.

В семье Владимира Кузьмина прибавление – приемный сын Никита и его супруга Ирина ждут второго ребенка.67-летниймузыкант Владимир Кузьмин был официально женат три раза. Это не предел — до ЗАГСане дошли его бесчисленные романы с актрисами и певицами. С последней супругой ЕкатеринойТрофимовой Владимир уже успел и разойтись, и сойтись снова.Любит артист идетей, не только своих, но и приемных. Так он поддерживает близкие отношения ссыном своей первой супруги поэтессы Татьяны Артемьевой — Никитой. Молодой человекне связан с шоубизнесом, а занимается программированием.В 2020 годуНикита женился на своей избраннице Ирине. Пара познакомилась в социальных сетях. Уже через год после свадьбы в Санкт-Петербурге пара сталародителями. Молодые люди подарили Кузьмину-старшему внучку Агату. Молодая семьяне стала откладывать пополнение и радостно объявили в социальных сетях — Ирина вновь беременна."Множитьлюбовь! Вписались в прекрасную авантюру под названием "второй ребенок",— написала невестка музыканта. Теперь престарелый Кузьмин ждет малыша вместе с наследником.Семейная жизньВладимира Кузьмина полна как радостных, так и печальных событий. Музыканту ужепришлось похоронить двоих старших детей — дочь Лизу и сына Степана.Поклонникиуже поздравляют Кузьмина и радуются, ведь стать дважды дедом на старости лет —это большое счастье.