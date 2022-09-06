Для дальнейшего развития Дальневосточной ипотеки ВТБ предлагает изменить максимальную сумму кредита по программе до 9 млн рублей и продлить ее действие до 2030 года. По оценке банка, это ..

Для дальнейшего развития Дальневосточной ипотеки ВТБ предлагает изменить максимальную сумму кредита по программе до 9 млн рублей и продлить ее действие до 2030 года. По оценке банка, это позволит нарастить объем всех продаж по ней на 30%. Об этом в ходе ВЭФ-2022 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.Сегодня оформить кредит на покупку недвижимости по Дальневосточной ипотеке можно с максимальным лимитом в 6 млн рублей. Однако на фоне изменившейся экономической ситуации и произошедшего за последние несколько лет роста стоимости квартир число объектов, которые подходят под него, сокращается. При этом для семей с детьми приемлемыми вариантами проживания являются объекты площадью от 75 кв. м. Учитывая динамику цен на них, ВТБ призывает увеличить максимальный лимит по Дальневосточной программе до 9 млн рублей.«Дальневосточная ипотека была запущена уже три года назад. За это время она позволила повысить доступность жилищного кредитования для заемщиков на Востоке России и избежать стагнации рынка новостроек. Сейчас программе необходима адаптация под текущую рыночную ситуацию, в частности – увеличение максимальной суммы кредита до 9 млн рублей. С учетом минимальной ставки по программе, это не окажет существенного влияния на платежную нагрузку заемщиков, при этом даст им возможность переехать в более комфортное жилье. Для дальнейшего улучшения демографической ситуации в регионе мы также предлагаем продлить срок действия Дальневосточной ипотеки до 2030 года. По нашей оценке, комплекс этих мер позволит всем банкам увеличить продажи по ней практически на треть», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.С начала работы по Дальневосточной ипотеке ВТБ провел по ней порядка 8 тыс. сделок почти на 35 млрд рублей. По итогам восьми месяцев 2022 года банк заключил почти 2 тысячи договоров на сумму свыше 8,7 млрд рублей. Это на 21% больше показателя за аналогичный период 2021 года.В ВТБ регионами-лидерами по объему сделок с момента запуска программы стали Приморский край (15,3 млрд рублей), Хабаровский край (6 млрд), Республика Саха (5 млрд), Амурская область (2,4 млрд), Сахалинская область (2,3 млрд).