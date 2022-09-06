ВТБ запускает специальные условия для многодетных семей в рамках Дальневосточной ипотеки. Ставка по кредиту для них составит всего 0,1%. Дополнительно многодетным семьям, которые совершат ..

ВТБ запускает специальные условия для многодетных семей в рамках Дальневосточной ипотеки. Ставка по кредиту для них составит всего 0,1%. Дополнительно многодетным семьям, которые совершат сделку до конца этого года, ВТБ оформит годовое страхование жизни и здоровья за счет банка. Об этом в ходе ВЭФ-2022 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.Новые условия будут действовать для клиентов ВТБ до конца 2022 года. Ставка на весь срок кредита для семей с тремя и более детьми составит 0,1% годовых. При этом заемщик должен подходить под условия льготного кредитования в рамках Дальневосточной ипотеки, а хотя бы один из родителей – получать зарплату на карту ВТБ. Льготное финансирование предоставляется при покупке недвижимости, подходящей под условия Дальневосточной программы. Потенциально новое предложение охватывает десятки тысяч многодетных семей региона.«Дальний Восток – стратегический регион для нашей страны, в котором особенно важно создавать комфортные условия для жизни населения, в первую очередь – семей с детьми. Для их поддержки здесь успешно развивается программа Дальневосточной ипотеки, благодаря которой свои жилищные условия уже улучшили порядка 50 тысяч семей. ВТБ первым из банков возвращает фактически беспроцентные условия кредитования, которые были пересмотрены на рынке ранее в этом году, в рамках адресной поддержки многодетных семей. Дополнительно мы обеспечим для них страховку за счет банка, чтобы они могли сохранить семейный бюджет и направить его на развитие детей», – прокомментировал Анатолий Печатников.Для многодетных клиентов, которые не подходят под условия Дальневосточной ипотеки, в ВТБ дополнительно действует специальная льготная программа, в рамках которой банк предоставляет дисконт к ставке государственной «семейной ипотеки». При условии комплексного страхования на весь срок кредита клиенты с тремя и более несовершеннолетними детьми могут оформить в ВТБ ипотеку по ставке 3% без каких-либо ограничений по возрасту или требований по регистрации в определенных регионах. Хотя бы один ребенок должен родиться в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг., а минимум один из родителей – получать зарплату на карту ВТБ. За время действия программы с июля этого года ВТБ выдал по ней несколько сотен кредитов на 1,5 млрд рублей.В рамках программы для многодетных семей на первый год кредита ВТБ оформит для клиентов страхование жизни заемщика за счет банка. Дополнительно все несовершеннолетние дети в семье, включая новорожденного, получат от банка бесплатную страховку на случай онкологических заболеваний. Она покрывает «под ключ» все расходы на лечение вновь выявленных заболеваний ребенка, в том числе на подбор и консультации специалистов, лекарства и дорогостоящие операции, а также пребывание в больнице и реабилитацию. Максимальная сумма возмещения составляет 6 млн рублей на лечение и 37,5 млн рублей на сложные операции.ВТБ реализует новый проект в рамках своей стратегии развития «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения. Она объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи – от рождения ребенка до выплаты пенсии – и предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.