УФСБ России по Владимирской области пресечена противоправная деятельность 30-летнего жителя...

УФСБ России по Владимирской области пресечена противоправная деятельность 30-летнего жителя Владимирской области, являющегося сторонником праворадикальной идеологии и причастного к публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет.Установлено, что фигурант, разделяя неонацистские идеи, с целью реализации своих преступных намерений в мае 2019 г. на Интернет-странице в социальной сети «В Контакте» разместил аудиозаписи, содержащие призывы к совершению действий экстремистского характера в отношении представителей кавказских, среднеазиатских национальностей либо негроидной расы. Кроме того, 9 мая в период празднования Победы в Великой Отечественной войне преступник разметил у себя на указанной странице в сети Интернет фотоматериалы с пропагандой фашизма, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.На основании переданных результатов ОРД в марте 2022 года следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК РФ.В августе 2022г. решением Петушинского районного суда данный гражданин признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.С лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений, аудиозаписей и иных материалов в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», на срок 2 года.Фото https://www.pxfuel.com/