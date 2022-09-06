Во Владимирской области за первые дни сентября в полицию поступило более 20 заявлений о хищении денег с помощью интернета или телефона. Общая сумма ущерба – более 9 млн рублей. По данным

Во Владимирской области за первые дни сентября в полицию поступило более 20 заявлений о хищении денег с помощью интернета или телефона. Общая сумма ущерба – более 9 млн рублей. По данным регионального УМВД, за последнюю неделю августа доверчивые жители региона отдали мошенникам 10,6 млн рублей. И это при том, что полиция регулярно проводит профилактическую работу