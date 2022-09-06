За первые дни сентября в органы внутренних дел региона уже поступило более 20 сообщений о...

За первые дни сентября в органы внутренних дел региона уже поступило более 20 сообщений о дистанционном хищении денег.Общая сумма причиненного гражданам ущерба составила более девяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области1 сентября житель Камешковского района, следуя инструкциям неизвестного о необходимости перевода денег на «безопасный счет», лишился боле 200 000 рублей. В этот же день под предлогом отмены якобы сомнительной банковской операции мошенники завладели 680 000 рублей жительницы Александровского района.При аналогичных обстоятельствах 3 сентября более миллиона рублей отдала мошенникам жительница Ковровского района.Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: никогда и никому ни под каким предлогом не сообщайте цифры с оборотной стороны банковской карты и одноразовые пароли, поступающие в смс от банка. Получая эту информацию, преступники списывают средства, находящиеся на счету жертвы.Фото https://www.pxfuel.com/