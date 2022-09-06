Осужденный разместил «ВКонтакте» запрещённую аудиозапись.

Петушинский районный суд приговорил местного жителя к 1,5 годам условного срока за экстремизм. Осужденный разместил «ВКонтакте» запрещённую аудиозапись.На своей личной странице он опубликовал трек, который по заключению экспертов содержал призывы к нарушению прав и свобод человека в зависимости от его расы и национальности. На пользователя завели уголовное дело.Обвиняемый признал свою вину. Судья назначил ему 1,5 года колонии условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, правосудие на два года запретило фигуранту размещать посты в соцсетях.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.