26 февраля уроженец поселка Красная Горбатка, ранее подвергнутый административному наказанию за...
26 февраля уроженец поселка Красная Горбатка, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишенный права управления автотранспортными средствами, сел за руль трактора в нетрезвом виде.
Нарушитель был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД по Селивановскому району, установлено, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превысила допустимые показания почти в 6 раз, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Селивановский районный суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов с лишением права управления автотранспортными средствами на срок 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
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