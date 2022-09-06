26 февраля уроженец поселка Красная Горбатка, ранее подвергнутый административному наказанию за...

26 февраля уроженец поселка Красная Горбатка, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишенный права управления автотранспортными средствами, сел за руль трактора в нетрезвом виде.Нарушитель был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД по Селивановскому району, установлено, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превысила допустимые показания почти в 6 раз, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Селивановский районный суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов с лишением права управления автотранспортными средствами на срок 2 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/