Ночью 2 мая 2022 года водитель Д.А.Благов на нерегулируемом пешеходном переходе у 62А по проспекту...

Ночью 2 мая 2022 года водитель Д.А.Благов на нерегулируемом пешеходном переходе у 62А по проспекту Ленина совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть.34-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, которые привели к смерти пострадавшего. Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном, принес публичные извинения за свои действия, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.Также по гражданскому иску с подсудимого взыскано 500000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/