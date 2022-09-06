За минувшие сутки – 32 человека выздоровели. Напомним, что 6 сентября 2022 года лабораторно...

За минувшие сутки – 32 человека выздоровели.Напомним, что 6 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 386 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.А накануне лабораторно подтвержден 371 случай заболевания.По состоянию на 6 сентября в медорганизациях региона действуют 326 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 62,6 процента из них занято (204), свободны 122 койки.Фото https://www.pxfuel.com/