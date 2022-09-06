Открыты рейсы движения автобуса для работающих в ООО «Рустехнологии Муром» по маршруту «Красная...

Открыты рейсы движения автобуса для работающих в ООО «Рустехнологии Муром» по маршруту «Красная Горбатка – Муром».Об этом сообщает администрация Новлянского сельского поселенияВремя отправки от автостанции Красная Горбатка в 6:20 . Новлянка — 6:30.7:30 — прибытие на завод.8:10 -убытие.Время отправки от автостанции Красная Горбатка в 18:20 . Новлянка — 18:30.19:30 — прибытие на завод.20:10 — убытие.Фото https://www.pxfuel.com/