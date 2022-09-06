Открыты рейсы движения автобуса для работающих в ООО «Рустехнологии Муром» по маршруту «Красная...
Открыты рейсы движения автобуса для работающих в ООО «Рустехнологии Муром» по маршруту «Красная Горбатка – Муром».
Об этом сообщает администрация Новлянского сельского поселения
Время отправки от автостанции Красная Горбатка в 6:20 . Новлянка — 6:30.
7:30 — прибытие на завод.
8:10 -убытие.
Время отправки от автостанции Красная Горбатка в 18:20 . Новлянка — 18:30.
19:30 — прибытие на завод.
20:10 — убытие.
Фото https://www.pxfuel.com/