Магия таланта Жанны Хрулёвой. Заслуженная артистка России презентовала свою первую книгу стихотворений. Она называется «Невинные, как дети, пришли ко мне стихи…». Творческая встреча

Магия таланта Жанны Хрулёвой. Заслуженная артистка России презентовала свою первую книгу стихотворений. Она называется «Невинные, как дети, пришли ко мне стихи…». Творческая встреча прошла в Областном доме работников искусств. Авторское прочтение стихотворений сопровождалось живой музыкой. Жанна Хрулёва читает стихотворение И ручек обнажённых ряд, Готовых заполнять моё пространство Таинственными знаками, И ритмом, звенящим в тишине прозрачной.