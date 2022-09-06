СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Коврова, жестокого убившего и обокравшего двух женщин. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе ведомства. По

СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Коврова, жестокого убившего и обокравшего двух женщин. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, ковровчанин обокрал несколько человек и срочно нуждался в деньгах, чтобы скрыться от полиции. 14 ноября мужчина пьяный пришел к матери бывшей девушки и угрожая ножом потребовал отдать ему