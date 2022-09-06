32-летний мужчина задержан сотрудниками направления по контролю за оборотом наркотиком и уголовного...

32-летний мужчина задержан сотрудниками направления по контролю за оборотом наркотиком и уголовного розыска ОМВД России по Юрьев- Польскому району по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.При осмотре приусадебного участка фигуранта сотрудники полиции обнаружили более 20 кустов конопли с признаками культивации. А дома у него обнаружили и изъяли высушенные листья растений. Проведённое исследование показало, что сухая масса, вес которой составил более 190 гр., также является коноплёй, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Полицейским мужчина пояснил, что коноплю выращивал для личного потребления.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела.Фото сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.