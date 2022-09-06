По инкриминируемой статье подозреваемый может получить до двух лет колонии.

Житель Вязников угрожал убийством посетителю ночного клуба. Теперь мужчине грозит два года тюрьмы.Мужчина отдыхал в ночном клубе «Мёд», где у него произошёл конфликт с одним из клиентов. По мнению обвиняемого, он вёл себя агрессивно, шумно, и мешал людям проводить досуг. Пьяный вязниковец подошел к дебоширу, и, держа в своей руке нож, угрожал убить последнего, сделав две попытки удара в живот.Результат - уголовное дело, которое рассмотрит мировой суд. По инкриминируемой статье подозреваемый может получить до двух лет колонии.