В 4-й раз владимирцы и жители области написали Диктант Победы. Это международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой

В 4-й раз владимирцы и жители области написали Диктант Победы. Это международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Акция направлена на укрепление патриотического духа. Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества Патриотическая акция Диктант победы, она призвана напомнить о подвиге советского народа, утвердить ценности мира и