Прокурор утвердил обвинительное заключение.

Во Владимирской области утверждено обвинительное заключение В ноябре прошлого года парень зарезал бывшую девушку и её мать.Ранее сообщалось, что 15 ноября в Коврове в собственной квартире были обнаружены тела 22- и 42-летних женщин с признаками насильственной смерти. Преступление раскрыли по горячим следам. Спустя два дня На такси он пытался добраться до Астрахани, но при проверке документов был задержан сотрудниками ДПС. На следующий день злоумышленника доставили в следственный отдел Коврова. По ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу.По версии следствия, 15 ноября мужчина пришёл в гости к 42-летней знакомой. Он хотел занять у матери бывшей подруги денег, но та отказала. Произошёл словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс жертве около 18 ударов ножом по голове и телу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Через некоторое время домой вернулась дочь погибшей. Увидев тело матери 22-летняя девушка закричала. Ей убийцаЗлоумышленник украл из квартиры имущество своих знакомых, а также банковскую карту. Впоследствии он снимал с неё деньги потерпевшей. Кроме того, мужчина также обвиняется в краже 45 тысяч у своего отца, которую он совершил в начале октября 2021 года.Обвиняемый признал вину в совершении преступлений. Дело направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения.