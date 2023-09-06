​Причиной стал полумарафон «Золотые ворота».

Во Владимире 9 сентября ограничат движение на участках дороги от улицы Гагарина до площади Фрунзе с 06:30 до 14:30 и на участке от улицы Студеная Гора до улицы Гагарина с 06:30 до 16:00, сообщили в правительстве Владимирской области.Транспорт будет направлен в объезд по свободным улицам. Найти график движения общественного транспорта можно на сайте мэрии.Связано это с полумарафоном, который пройдет в субботу. Предусмотрено 5 дистанций: на 300 и 600 метров, на 3, 10 и 21 км. Возраст участников от 4 лет.