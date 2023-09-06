Она продлится до конца сентября.

На железной дороге во Владимирской области с началом нового учебного года стартовал месячник «Уступи дорогу поездам!», который продлится до конца сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД,Школьникам напомнят правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. В первую очередь профилактическая работа пройдет в школах и учреждения дополнительного образования, расположенных около железной дороги. Также там будут распространять печатные и электронные информматериалы о правилах безопасности, а также тематические сувениры.Также железнодорожники вместе с подразделениями Управления на транспорте МВД России по ПФО проведут рейды на станциях и перегонах – будут выявлять детей, которые нарушают правила поведения на железной дороге.