Александр Авдеев проверил ход реконструкции поликлиники в Карабанове. Губернатор региона Александр...

Александр Авдеев проверил ход реконструкции поликлиники в Карабанове.Губернатор региона Александр Авдеев в ходе рабочей поездки в Александровский район проверил, как идет реконструкция поликлиники в Карабанове. Капремонт полувекового здания проводится впервые. Слово Александру Сыпченко.- В зиму Вы должны уйти с закрытой крышей. Да, и перейти внутри делать уже внутреннюю отделку.Глава региона Александр Авдеев требует от подрядчика ускорить темпы ремонта поликлиники в Карабанове. Доступная и качественная медицинская помощь в самых удаленных уголках области, отмечает губернатор, - не привилегия, а норма современной жизни.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Важно вовремя принять решение о том чтобы дофинансировать определенные работы. Фасадные, благоустройство и не затягивая в 2025 год сделать все в 24 году.В здании 1972 года постройки уже демонтированы старые конструкции, частично выполнена кладка перегородок и пристройки под лестницы и лифт. Его установят на финальном этапе. Стоимость работ в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" - более 160 миллионов рублей.Александр Нефедов, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Александровский район с точки зрения развития на особом контроле, ищутся и создаются точки дальнейшего роста и мы вместе работаем на результат, на общее дело.На время реконструкции поликлиники медицинскую помощь жителям Карабанова оказывают в здании обновленного стационара. Врач-онколог Александровской районной больницы Олег Аристархов уверен, значимый объект должен быть сдан как можно быстрее и принять на себя всех тяжелобольных пациентов.Олег Аристархов, врач-онколог Александровской районной больницы:- Поликлиника, она должна работать функционально и правильно и тогда мы не получим тяжело больных в стационар, тогда поликлинические больные будут получать тот объем обследований и лечения, которое необходимо.Первых пациентов обновленная карабановская поликлиника примет уже в конце 2024 года. К этому времени все ремонтные работы должны быть закончены, закуплено новое оборудование.- Ровно через год с благоустройством с фасадом. Хорошо. Годик потерпите? Да и пациенты потерпят, все мы очень ждем.В общении с медперсоналом учреждения губернатор Александр Авдеев отметил: вскоре условия работы врачей будут одними из лучших в регионе. Правительство области окажет молодым специалистам всю необходимую поддержку.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"